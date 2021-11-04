Севастополь, 4 ноября, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства. Лидеры двух стран подписали документ на заседании Высшего Госсовета Союзного государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учётом происходящих в регионе изменений военно-политической обстановки», — заявил на заседании госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

По его словам, принятие данного документа обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия продолжат вместе противостоять любым попыткам вмешательства в их суверенные дела.

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