Путин — в Севастополе: День народного единства прямо связан с одним из драматических, судьбоносных периодов в истории нашей страны. В начале XVII века она стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты мира. Но народ России не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей.
Владимир Путин возложил цветы к памятнику окончанию Гражданской войны
Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны, в Севастополе 4 ноября.
Путин в Севастополе возложил цветы к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны.
Владимир Путин прибыл в Севастополь
Глава государства приехал к мемориальному комплексу, посвящённому окончанию Гражданской войны, здесь он возложит цветы. Севастопольские СМИ сообщают, что в районе мемориального комплекса собрались горожане и гости Севастополя, чтобы поприветствовать президента.
Путин прилетел в Севастополь в День народного единства, он примет участие в праздничных мероприятиях, а также пообщается с Лукашенко по видеосвязи.