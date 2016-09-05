Президент России Владимир Путин сегодня, 4 ноября, по случаю Дня народного единства, прибыл в Севастополь. На Крымском полуострове он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны, возложит цветы и выступит с речью. Об этом сообщает сайт Кремля.

Также глава государства встретится с главой региона Михаилом Развожаевым и в режиме видео-конференц-связи примет участие в заседании Высшего совета Союзного государства с Александром Лукашенко.

Планируется утвердить пакет важных интеграционных документов: «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021−2023 годы», включающие 28 отраслевых союзных программ, а также обновлённую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства.

Кроме того, будут проанализированы итоги торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии за 2020 год и январь — июнь 2021 года и ход выполнения ранее принятых решений. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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