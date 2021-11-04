Севастополь, 4 ноября 2021, 18:36 — REGNUM Россия и Белоруссия продолжат вместе противостоять любым попыткам вмешательства в их суверенные дела, заявил 4 ноября российский лидер Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
Он добавил, что Москва будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин обратился с поздравлением с Днём народного единства к жителям России из Севастополя, где он 4 ноября возложил цветы к мемориалу, посвящённому окончанию Гражданской войны в России.
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