Севастополь, , 18:36 — REGNUM Россия и Белоруссия продолжат вместе противостоять любым попыткам вмешательства в их суверенные дела, заявил 4 ноября российский лидер Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

«Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств», — сказал Путин.

Он добавил, что Москва будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу.

«Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу, никаких сомнений здесь нет», — заключил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин обратился с поздравлением с Днём народного единства к жителям России из Севастополя, где он 4 ноября возложил цветы к мемориалу, посвящённому окончанию Гражданской войны в России.

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