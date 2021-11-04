София, 4 ноября, 2021, 19:13 — ИА Регнум. С 4 ноября на территории Болгарии вступили в силу новые правила, регулирующие функционирование инфраструктуры страны в условиях пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщила софийская газета «Монитор».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, основные изменения касаются алгоритма прохождения курса вакцинации от COVID-19, а также получения соответствующих справок. Отныне свидетельство о получении первой прививки от COVID-19 действует исключительно в течение 14 дней, после чего гражданин, не привившийся второй дозой вакцины, лишается права беспрепятственного посещения общественных мест.

Кроме того, так называемый «Зеленый сертификат» (документ о вакцинации или наличии антител) будет выдаваться исключительно после прохождения всего курса необходимых инъекций. Одновременно практически по всей стране увеличится число соответствующих прививочных пунктов.

«Мы готовы к масштабной борьбе с пандемией», — резюмировал министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров.

Напомним, по состоянию на 4 ноября общее количество выявленных граждан Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 619 тысяч человек. Из них скончались 24 589 пациентов.