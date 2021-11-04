Нижний Новгород, 4 ноября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области не намерены отменять требование о необходимости наличия QR-кодов для посещения торговых центров и кинотеатров. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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Отмечается, что оснований для отказа от таких ограничений не имеется, поскольку они введены по всей России и с каждым днём всё больше нижегородцев прививаются от коронавируса и получают сертификаты о вакцинации, которые позволяют им иметь беспрепятственный допуск в общественные заведения.

В правительстве считают, что это дает возможность организациям работать с достаточным уровнем загрузки, и влияет на посещаемость лишь в малой степени.

Также нижегородские власти обращают внимание на то, что решение о введении механизма цифровой идентификации принималось, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и рекомендаций санитарных врачей.

ИА REGNUM напоминает, что ранее владельцы торговых центров обратились к правительству Нижегородской области с просьбой отменить QR-коды и не продлевать режим приостановки их работы после 7 ноября 2021 года.

При этом они утверждают, что посещаемость торгово-развлекательных заведений упала на 80% в период внеплановых нерабочих дней, а это в свою очередь негативно сказалось на прибылях арендаторов, которые в итоге могут оказаться не способны оплачивать аренду помещений, зарплаты своим работникам и налоги.