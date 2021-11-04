Новосибирск, 4 ноября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Жители Сибирского федерального округа в ночь с 4 на 5 ноября примут участие в акции «Ночь искусств», организованной Министерством культуры Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте полномочного представителя президента РФ в Сибири.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

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Отмечается, что в музеях, театрах, выставочных и концертных залах, библиотеках и культурных клубах страны мероприятия пройдут онлайн под девизом «Искусство объединяет».

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