Санкт-Петербург, 4 ноября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. На стационарном и амбулаторном лечении от COVID-19 в Санкт-Петербурге находятся 47 068 человек, сообщили 4 ноября в региональном оперштабе. За последние сутки в городе госпитализировали 472 пациентов с ковидом, это на 35 человек меньше, чем в предыдущие сутки.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи на Дворцовой набережной Петербурга

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В коронавирусных стационарах Петербурга проходят лечение 7852 пациента, это на 121 человека меньше, чем сутками ранее. В реанимационных палатах таких стационаров размещены 727 пациентов (-18 человек к уровню предыдущих суток). При этом 377 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (+12 за сутки).

В Петербурге больных с COVID-19 и пневмонией принимают 9488 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. На 4 ноября свободны 28,76% таких коек (относительно норматива Минздрава России).

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находятся 39 216 пациентов, что на 431 человека больше, чем в предыдущие сутки. Еще 4703 человека находятся на домашнем карантине (+1250), 42 человека — в обсерваторе (+11).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за минувшие сутки уменьшился на 0,07 единицы и составляет на сегодня 0,93 единицы от норматива Роспотребнадзора). Эта цифра говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 3271 нового носителя коронавирусной инфекции, выписали по выздоровлению 3354 человека. Скончались от COVID-19 за сутки 75 человек.