Новосибирск, 4 ноября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. В Новосибирской области мероприятия в честь Дня народного единства в 2021 году проходят в онлайн-формате с учётом текущей эпидемиологической ситуации и принятых ограничительных мер. Об этом сообщило региональное правительство.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

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Так, накануне празднования Дня народного единства прошёл интернет-марафон «Россия сближает». Также в онлайн-формате проходит фестиваль «Кухни народов России».

В социальных сетях Дирекции фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ при поддержке министерства культуры Новосибирской области запланирована онлайн-викторина «Вкусный путеводитель».

В честь праздника организована онлайн-программа «Концерт по рецепту» с участием фольклорных ансамблей и других творческих коллективов Новосибирской области. В социальных сетях проходит онлайн-конкурс «Игры и традиции народов России».