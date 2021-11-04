Тбилиси, 4 ноября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Генеральный директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил, что если патриархия Грузинской православной церкви выступит с поощрением вакцинации от коронавируса, то количество сделавших прививку серьёзно увеличится, сообщает 4 ноября грузинский телеканал «Рустави 2».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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По мнению Церцвадзе, такая инициатива со стороны церкви поможет преодолеть широко распространённые в обществе антипрививичные настроения. Он также заявил, что подобным настроениям способствовали некомпетентные, опрометчивые и безответственные заявления некоторых грузинских врачей. Церцвадзе также посетовал на чрезвычайную инертность и безответственность граждан, до сих пор не осознающих смертельную опасность пандемии.

Церцвадзе поддержал вчерашнюю инициативу президента Грузии Саломе Зурабишвили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий населения.

На помним, что на сегодняшний день в Грузии зафиксирован 738 171 случай заражения коронавирусом COVID-19, а 10 238 человек умерло.