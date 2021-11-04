Бишкек, 4 ноября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Киргизия оказалась единственной из республик бывшего СССР, которую центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) включил в перечень стран с низкими рисками заражения коронавирусной инфекцией.

Cdc.gov Коронавирус. cdc.gov

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Соседи Киргизии по Туркестанскому региону — Казахстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан попали в группу государств, в которых уровень угрозы заражения коронавирусной инфекцией остаётся неопределённым.

В то же время Россия, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Украина и Эстония остаются в группе государств с высоким риском заражения коронавирусом, а потому американским гражданам категорически рекомендуют воздержаться от поездок в эти страны.

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