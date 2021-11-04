Тверь, 4 ноября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Волонтерская акция «Мы едины» проходит в Тверской области в День народного единства 4 ноября. В этот день с представителями волонтерских организаций в рамках акции встретился губернатор Игорь Руденя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, во встрече также приняли участие депутаты Государственной думы Федерального Собрания РФ Владимир Васильев, Сергей Веремеенко, Юлия Саранова и Артем Метелев (все — «Единая Россия»).

Пресс-служба правительства Тверской области С представителями волонтерских организаций встретился губернатор Игорь Руденя

«Волонтеры — это неравнодушные люди, которые готовы сегодня, сейчас прийти на помощь. Президент России Владимир Путин сказал, что добровольцами стали миллионы людей, которые выстраивают маршруты помощи от человека к человеку. Они жертвуют собой для того, чтобы другие люди чувствовали себя хорошо, помогают решать их проблемы. Напомню вам, что Москву от интервентов освобождало народное ополчение, а в современном формате народным ополчением являются волонтеры — люди, которые добровольно занимаются общественно-важным делом», — сказал Игорь Руденя.

В рамках волонтёрской акции «Мы едины» оказывается адресная помощь населению — пожилым людям доставляют продукты и лекарства, волонтёры сдают донорскую кровь, помогают с подвозом дров в домохозяйства. Волонтеры-медики помогают в регистратурах больниц принимать вызовы от пациентов и заполнять документы в пунктах вакцинации.

«Нас с вами объединяет одно — желание сделать эти трудные дни лучше. В этом году по результатам выборов в Государственную думу прошли 18 волонтеров движения «Мы вместе». Это значит, что мы сможем принимать законы с учетом тех нравственных ценностей, которым вы следуете уже давно», — сказал Владимир Васильев.

Волонтёрский штаб #МыВместе на территории Тверской области был создан в марте 2020 года. С момента начала пандемии коронавируса тверскими волонтёрами обработано свыше 50 тысяч заявок, поданных на горячую линию, доставлено около 40 тысяч продуктовых наборов пожилым людям и более 14 тысяч продуктовых наборов многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами. Сегодня движение #МыВместе объединяет свыше 1,5 тысячи жителей Верхневолжья.

«Последние два года мы живем в большом стрессе, людям сложно жить с коронавирусной инфекцией. И еще тогда мы понимали, что не можем по-другому, потому что волонтеры всегда реагируют на чрезвычайные ситуации. Пандемия показала, что многие люди хотят помогать, они становятся добровольцами и начинают заниматься благотворительностью», — подчеркнул Артем Метелев.

На встрече также обсуждалась важность создания в крупных населенных пунктах Верхневолжья волонтерских штабов «Доброцентр», которые будут заниматься социальной помощью нуждающимся.

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Глава региона поддержал идею и поручил в ближайшее время рассмотреть возможность организации системы для удобного и быстрого передвижения волонтеров по территории региона.

Сегодня акция «Мы едины» объединила все крупные волонтерские сообщества Тверской области. Совместную работу ведут волонтерский штаб #МыВместе, «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы», волонтеры Фонда городского развития «Фонд Твери» и многие другие.

«Для себя мы определили три направления работы — это оказание адресной помощи нуждающимся, практическая помощь системе здравоохранения, а также новое для региона направление — автоволонтерство. Мы готовы предложить лечебным учреждениям свою помощь в подвозе участковых врачей на вызовы и доставке лекарств», — отметила Юлия Саранова.

На встрече также обсуждался вопрос прививочной кампании в регионе. Волонтеры поддержали предложение Игоря Рудени принять участие в информировании населения о возможностях и местах вакцинации. Кроме того, они смогут оказывать помощь медикам и пациентам непосредственно в пунктах вакцинации.

Отметим, сегодня в Тверской области зарегистрировано около 20 тысяч добровольцев. В основном это молодые люди в возрасте до 24 лет, но есть в регионе и «серебряные» волонтеры в возрасте от 55 лет. В 2021 году в Тверской области принято решение о учреждении нагрудного знака «Доброволец Верхневолжья».