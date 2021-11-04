Тверской губернатор Игорь Руденя встретился с волонтёрами
Тверь, 4 ноября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Волонтерская акция «Мы едины» проходит в Тверской области в День народного единства 4 ноября. В этот день с представителями волонтерских организаций в рамках акции встретился губернатор Игорь Руденя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, во встрече также приняли участие депутаты Государственной думы Федерального Собрания РФ Владимир Васильев, Сергей Веремеенко, Юлия Саранова и Артем Метелев (все — «Единая Россия»).
В рамках волонтёрской акции «Мы едины» оказывается адресная помощь населению — пожилым людям доставляют продукты и лекарства, волонтёры сдают донорскую кровь, помогают с подвозом дров в домохозяйства. Волонтеры-медики помогают в регистратурах больниц принимать вызовы от пациентов и заполнять документы в пунктах вакцинации.
Волонтёрский штаб #МыВместе на территории Тверской области был создан в марте 2020 года. С момента начала пандемии коронавируса тверскими волонтёрами обработано свыше 50 тысяч заявок, поданных на горячую линию, доставлено около 40 тысяч продуктовых наборов пожилым людям и более 14 тысяч продуктовых наборов многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами. Сегодня движение #МыВместе объединяет свыше 1,5 тысячи жителей Верхневолжья.
На встрече также обсуждалась важность создания в крупных населенных пунктах Верхневолжья волонтерских штабов «Доброцентр», которые будут заниматься социальной помощью нуждающимся.
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Глава региона поддержал идею и поручил в ближайшее время рассмотреть возможность организации системы для удобного и быстрого передвижения волонтеров по территории региона.
Сегодня акция «Мы едины» объединила все крупные волонтерские сообщества Тверской области. Совместную работу ведут волонтерский штаб #МыВместе, «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы», волонтеры Фонда городского развития «Фонд Твери» и многие другие.
На встрече также обсуждался вопрос прививочной кампании в регионе. Волонтеры поддержали предложение Игоря Рудени принять участие в информировании населения о возможностях и местах вакцинации. Кроме того, они смогут оказывать помощь медикам и пациентам непосредственно в пунктах вакцинации.
Отметим, сегодня в Тверской области зарегистрировано около 20 тысяч добровольцев. В основном это молодые люди в возрасте до 24 лет, но есть в регионе и «серебряные» волонтеры в возрасте от 55 лет. В 2021 году в Тверской области принято решение о учреждении нагрудного знака «Доброволец Верхневолжья».