Ростов-на-Дону, , 15:25 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев, поздравляя земляков с Днём народного единства, напомнил о вкладе донских казаков в борьбу с захватчиками.

День народного единства Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Среди тех, кто поднялся тогда против внутренних распрей, были представители разных национальностей, но все они были едины в борьбе с захватчиками и потому победили. Напомню, свой вклад в борьбу ополчения Минина и Пожарского внесли донские казаки во главе с атаманом Филатом Межаковым — они обратили в бегство польских интервентов. Именно тогда в России появилась поговорка «Пришли казаки с Дону — погнали ляхов до дому», — отметил глава региона.

Донской губернатор пожелал жителям Ростовской области с уважением относиться друг к другу и оказывать помощь нуждающимся в ней.