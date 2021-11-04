Ростов-на-Дону, 4 ноября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В Ростовской области внесены изменения в постановление донского правительства № 272, согласно которым ПЦР-тесты стали необходимыми для детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 4 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Юный бунтарь

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«Изменены требования и для посетителей физкультурных и спортивных мероприятий, включая стадион «Ростов Арена». При их посещении гражданам до 18 лет нужно будет предъявлять свежий ПЦР-тест», — сказано в сообщении.

В Ростовской области продолжает действовать запрет на посещение спортивных или иных мероприятий, торговых центров и культурных учреждений без одного из ковидных документов. Граждане старше 18 лет должны предоставлять либо сертификат о вакцинации, либо справку о перенесённом COVID-19, либо свежий ПЦР-тест.