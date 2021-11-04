Москва, 4 ноября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В России за 3 ноября скончались от COVID-19 уже 1195 человек. Он этом сообщает федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Данный показатель стал рекордным за всё время пандемии. Всего в стране ковид погубил уже 243 255 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 40 217 случаев заражения коронавирусом. При этом у 3532 граждан не было клинических проявлений болезни.