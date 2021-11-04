Санкт-Петербург, 4 ноября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. За октябрь 2021 года в Детскую больницу №5 им. Н.Ф. Филатова в Петербурге было доставлено 330 детей, у которых выявлен COVID-19. По сравнению с сентябрем того же года госпитализация детей с ковидом возросла на 60%. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Рикардо Канальс-и-Льямби. Больной ребёнок. 1903

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Как отмечают медики, в 84% случаев коронавирусная инфекция у детей протекает с респираторными проявлениями, в 15% случаев — с пневмонией. В 3−4% случаев заболевшим детям требуется лечение в условиях реанимации. Подключение ИВЛ потребовалось менее чем в 1% случаев.

В настоящее время для маленьких пациентов с коронавирусом в Детской больнице №5 развернуто 362 койки, свободна 71 койка. Кроме того, детей с COVID-19 в Петербурге принимает Педиатрический университет, там развернуто 15 коек.