Кишинёв, 4 ноября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Посол России в Молдавии Олег Васнецов в День народного единства призвал соотечественников вспомнить подвиги и великое становление российского государства. Его поздравление опубликовано на сайте посольства.

Duma.gov.ru День народного единства

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День народного единства — один из самых молодых праздников в российском календаре. В то же время истоки этого дня уходят в историческое прошлое — в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных интервентов и преодолело смуту, что спасло Отчизну от распада, отметил Олег Васнецов.

Посол России в Молдавии подчеркнул, что благодаря героизму и сплоченности наших предков, независимо от происхождения, вероисповедания и положения в обществе, удалось защитить свою землю и положить начало нового исторического этапа Российского государства.

«Всепобеждающий дух единства нашего народа передавался из поколения в поколение. Примечательно, что этот день в 1649 году был объявлен православно-государственным праздником Казанской иконы Божией матери», — напомнил Олег Васнецов.

И вспомнил слова президента России Владимира Путина о сплочённости общества, верности ценностям мира, доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей, как самой прочной и надежной основе успешного развития нашей страны.

Напомним, 4 ноября в России отмечается государственный праздник — День народного единства. Он учреждён в 2005 году и является выходным днём.