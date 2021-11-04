Брисбен, Австралия, 4 ноября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) может быть одним из факторов тяжёлого течения COVID-19. К такому выводу пришли учёные из Австралии, пишут СМИ.

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По данным издания Daily Mail, открытие сделали сотрудники медицинского исследовательского института Бергхофера в штате Квинсленд. Выяснилось, что люди, у которых развивается рефлюкс, более уязвимы к COVID-19.

«Исследования показали связь между ГЭРБ и COVID-19 из-за общих факторов риска, таких как ожирение, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и диабет», — сообщает издание. Результаты исследования были опубликованы в журнале Human Molecular Genetics.

Как сообщало ИА REGNUM, к 4 ноября на Земле было выявлено уже 248 064 005 случаев заражения коронавирусом. Прирост за сутки составил 539 712.

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