Санкт-Петербург, 4 ноября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Никольском монастырском скиту в поселке Вистинское Кингисеппского района Ленинградской области 4 ноября установят памятник-бюст святому благоверному князю Александру Невскому.

Художник Юрий Пантюхин Александр Невский

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Он является точной копией бюста работы скульптора Анатолия Дементьева, установленного 12 сентября 2021 года в притворе Александро-Невской церкви Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга. Место установки монумента в Ленобласти выбрано не случайно — оно находится вблизи средневековой крепости Копорье, которую Александр Невский отвоевал у шведов.

Торжественное мероприятие пройдет в рамках празднования 800-летия святого благоверного князя и приурочено к Дню народного единства.

«Никольский скит Александро-Невской Лавры — один из ведущих духовных центров северо-запада России. Он тесно связан с именем Александра Невского. Через эти земли полководец проходил, направляясь на нарвский рубеж, чтобы остановить вторжение крестоносцев в 1256 году», — напомнили в пресс-службе правительства Ленобласти.

В августе 2021 года в скиту был заложен сад сирени, получивший название «Александровский», именно в центре этого сада в День народного единства откроют бюст-памятник великому полководцу.