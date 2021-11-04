Афины , 4 ноября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис исключил возможность еще одного локдауна. Об этом он заявил в интервью Mega TV 3 ноября.

European People's Party Кирьякос Мицотакис

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

«Я уверен в этом просто потому, что сейчас трое из четырех человек поступили правильно, — намекнул Мицотакис на тех, кто сделал прививку, ‑ и было бы несправедливо вводить ограничения, чтобы решить проблему, связанную с меньшинством — ни одна европейская страна не следует этой тактике».

Что касается критики со стороны основной оппозиции в отношении того, что для посещения церквей не введено правило предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, Мицотакис напомнил, что правительство вообще закрыло церкви в 2020 году, и пасхальные службы Греческой православной церкви были приостановлены.

Обсуждая вопрос о том, стоит ли обязать представителей тех или иных профессий пройти вакцинацию, Мицотакис сказал, что такая мера исчерпала себя. Он ответил на вопрос о том, обяжет ли он сотрудников сил безопасности пройти вакцинацию: «Ни одна другая страна не расширила обязательные прививки, потому что с какого-то момента мы столкнулись со стеной сопротивления», — сказал премьер-министр.