Санкт-Петербург, 4 ноября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель городского Законодательного собрания Александр Бельский поздравили жителей Северной столицы с Днем народного единства.

Дарья Драй ИА REGNUM Арка Главного Штаба

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия отмечает День народного единства — трансляция»

«Этот праздник объединяет весь российский народ, напоминает о великой истории России и нашей общей ответственности за ее судьбу, — говорится в тексте поздравления, распространенном пресс-службами правительства и Заксобрания Петербурга. — Любовь к родной земле и готовность ставить превыше всего интересы Отечества до сих пор являются прочной основой свободы, независимости и могущества России».

Руководители исполнительной и законодательной власти Петербурга отметили, что «сегодня мужество и взаимовыручка, уважение друг к другу и милосердие помогают нам уверенно противостоять коронавирусной инфекции, достойно отвечать на вызовы XXI века».

Александр Беглов и Александр Бельский пожелали жителям Санкт-Петербурга «крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и единения».

Читайте также: День народного единства в Петербурге отметят в онлайн-формате

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге из-за эпидемиологической ситуации День народного единства отпразднуют в онлайн-формате. Кроме того, в честь праздника на Дворцовом мосту и на Большом проспекте Петроградской стороны будет включена архитектурно-художественная подсветка в цветах российского флага.