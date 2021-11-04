Афины , 4 ноября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Греция подтвердила 6150 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 3 ноября. Накануне сообщалось про 6700 новых случаев.

Xinhuanet.com Греция

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 760 592 случая инфицирования. За последние 24 часа также зарегистрировано 49 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 16 109.

В общей сложности 431 пациент находится на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 64 года, и 80,3% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, 343 пациента госпитализированы за минувшие сутки.

Северная Греция продолжает лидировать по числу случаев заражения, и только в Салониках в среду было зарегистрировано 999 зараженных.