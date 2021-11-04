Новосибирск, 4 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Новосибирскую область с началом ноября пришли и первые морозы. Синоптики прогнозируют понижение температуры до — 24 °C при прояснениях. На акваториях региона начался процесс образования льда. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лед на реке

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Сотрудники ведомства предостерегают об увеличении риска происшествий на водных объектах.

«В поздний осенний период опасность выхода на первый хрупкий лёд особенно велика. Напоминаем, что в соответствии с требованиями правил охраны жизни людей на водных объектах выход на водоемы в периоды ледостава запрещён», — подчеркнули в МЧС РФ.