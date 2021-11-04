Новосибирск, , 11:26 — REGNUM В Новосибирской области с 3 по 8 ноября 2021 года, в период празднования Дня народного единства, сотрудники управления МЧС России и подчиненные подразделения переведены на усиленный режим работы. Причина — «для повышения бдительности и готовности к выполнению задач по предназначению».

МЧС 03.mchs.gov.ru

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«В период праздничных и выходных дней для своевременного реагирования и оказания помощи населению в случае нештатных ситуаций на боевой пост ежесуточно заступают около 500 сотрудников чрезвычайного ведомства и 110 единиц основной и специальной техники», — уточнили в МЧС РФ.

Всего в готовности к реагированию находится более 3300 человек и 600 единиц техники.