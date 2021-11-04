Новосибирск, 4 ноября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Вакцина «ЭпиВакКорона» сопоставима по своей эффективности с другими, производимыми в России. Об этом заявили журналистам представители центра «Вектор».

(сс) Olgamatveeva Вакцина ЭпиВакКорона

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По данным учреждения, о высокой иммунологической эффективности «ЭпиВакКороны» свидетельствуют результаты клинических исследований первой и второй фазы. Исследователи установили, что у всех добровольцев, получивших эту вакцину, были выявлены антитела, сохранявшиеся затем в течение минимум шести месяцев.

«Что полностью соответствует рекомендованному министерством здравоохранения полугодовому интервалу перед ревакцинацией», — цитирует «Интерфакс» представителей научного центра.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России разработано и применяется четыре вакцины от коронавируса. Среди них также «Спутник Лайт», «Спутник V» и «Эпивак». Также была зарегистрирована «ЭпиВакКорона — Н».

Напомним, ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал разрешить к применению в России все вакцины от COVID-19, одобренные ВОЗ.