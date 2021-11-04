Москва, , 10:34 — REGNUM По случаю Дня народного единства, отмечаемого сегодня, 4 ноября, директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова напомнило некоторые важные вехи и поздравила граждан России с праздником, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В её обращении, в частности, сказано:

День народного единства Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«4 ноября России традиционно отмечают День народного единства. Сегодня мы вспоминаем героические страницы прошлого, ведь истоки этого праздника начинаются в 1612 году. Этот исторический день в России символизирует стойкость русского народа, его мужество, победу в борьбе за независимость.

Оглядываясь в прошлое, мы видим, что вместе можем справиться с любыми трудностями. В День народного единства мы не только чтим прошлое нашей страны. Этот праздник еще раз напоминает нам о важности сплочения. Ведь наша страна, как и весь мир, сейчас претерпевает сложности и изменения, которые под силу преодолеть только объединившись.

Яркий пример такого объединения — общероссийская акция #МыВместе, в которой более 200 тысяч волонтеров оказали помощь более пяти миллионам человек. Такая масштабная работа была проделана общими усилиями совместно с десятью тысячами организаций-партнёров.

Очень приятно видеть среди волонтеров подрастающее поколение. Думаю, наша главная задача — помогать детям воспитывать в себе ответственность друг за друга, за общество, и, безусловно, за нашу страну. И объединение — это, безусловно, фундамент такого воспитания.

Мы сохраняем базовый принцип патриотического воспитания — единство поколений, преемственность поколений, развитие системы наставничества, взаимодействия всех поколений в рамках наших проектов. В этот праздничный день хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и добра!».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году отмечаемый 4 ноября День народного единства пришелся на неделю нерабочих дней из-за эпидемии коронавируса. В преддверии праздника проводятся различные мероприятия, многие — онлайн.