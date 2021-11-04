Москва, 4 ноября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан РФ с Днём народного единства и напомнил историю праздника.

Сергей Иванов. Земский собор. 1908

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В частности, он обратил внимание на то, что со времен древнейших институтов народовластия, и в особенности это проявилось в эпоху соборов, отечественные традиции народного представительства и будущего парламентаризма формировались на основе поиска единства по ключевым вопросам российской государственности.

«На соборах выслушивали всех — все интересы, все «партии» — но решение принимали единое», — отметил Володин в телеграм-канале.

Так, Земский собор 1613 года стал окончательной победой над Смутой, на нем был избран царь Михаил Федорович Романов, основавший новую царскую династию России.

В России есть своя история становления институтов народовластия, которое позже меняло формы, но суть оставалась — отражение интересов народа в управлении государством, подчеркнул спикер Госдумы.

«Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах извлечь уроки из Смутного времени. Сделать все для того, чтобы люди во власти были ориентированы исключительно на повестку развития страны, а не на ослабление ее, что приводит к усилению влияния на нашу жизнь других государств», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России 4 ноября отмечается День народного единства.