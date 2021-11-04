Москва, 4 ноября 2021, 08:58 — REGNUM День народного единства считают нужным праздником две трети жителей России. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Фонда «Общественное мнение», опубликованные на сайте организации.
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День народного единства отмечается в России 4 ноября, начиная с 2005 года. Дата праздника приурочена к годовщине освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.
Фонд «Общественное мнение» в течение 15 лет отслеживает отношение граждан России к этому празднику. Результаты опроса 2021 года показали, что 63% граждан поддерживает выбор этой даты для празднования Дня народного единства. В 2013 году выбор этой даты поддерживали только 42% респондентов.
В целом нужным этот праздник считает 67% участников опроса. В 2006 году доля ответов о нужности праздника составляла 39%. Больше всего граждане России считали нужным День народного единства в 2017 году, тогда соответствующий вариант ответа выбрало 78% участников опроса.
При этом в 2021 году только 34% участников опроса заявили, что этот праздник является для них лично важным. 50% респондентов охарактеризовали праздник лично для себя как не важный и не значимый.