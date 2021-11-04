Москва, 4 ноября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В школах России официально продлён срок действия санитарных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Постановление об этом издал Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

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Теперь антиковидные правила будут действовать до 1 января 2024 года. В частности, речь идёт о запрете на проведение в образовательных организациях массовых мероприятий с участием разных групп и классов. Также сохранилось требование о закреплении отдельного кабинета за каждым классом для обучения по всем предметам. А расписание перемен и занятий нужно составлять так, чтобы минимизировать контакты между обучающимися.

Как сообщало ИА REGNUM, антиковидные правила были введены в 2020 году. Позднее срок их действия продлили до 1 января 2022 года.