Москва, 4 ноября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Большая часть граждан России назвали важным празднование Дня народного единства. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного 3 ноября на сайте фонда «Общественное мнение».

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

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Нужным и важным считают праздник День народного единства 67% участников опроса, только 23% считают, что праздник не нужен. 63% опрошенных считают правильной выбор даты годовщины освобождения Москвы от польско-литовских войск народным ополчением под руководством Минина и Пожарского для празднования Дня народного единства. Лишь 11% участников опроса посчитали такой выбор неправильным.

29% опрошенных считают, что праздник нужен, потому что он объединяет людей, а для 12% респондентов праздник является только лишь дополнительным выходным. Искусственно созданным и бессмысленным праздник назвали лишь 7% опрошенных.

Опрос проводился в период с 22 по 24 октября 2021 года в 53-хсубъектах РФ, 104 населенных пунктах. В опросе приняли участие 1500 респондентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили своих сограждан с борта МКС с Днём народного единства.