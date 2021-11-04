Москва, 4 ноября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Территориальным органам Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) поручено выявлять активных противников кампании по вакцинации и передавать данные о таких гражданах в следственные органы и прокуратуру. Об этом сообщает портал «Медвестник» со ссылкой на письма, полученные в территориальных органах Росздравнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По данным портала, письма за подписью главы Росздравнадзора были получены в территориальных органах 1 ноября. В этих документах территориальным отделениям поручается выявлять противников вакцинации, «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции».

Отмечается, что особое внимание в службе должны обращать на медицинских работников, участвующих в кампании против вакцинации. Таким медикам может грозить ответственность по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Первая из этих статей предусматривает ответственность за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, под видом достоверных сообщений. Вторая статья — ответственность за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия. Статьи 207.1 и 207.2 УК РФ предусматривают наказание до трёх лет лишения свободы.