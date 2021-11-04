Новосибирск, 4 ноября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября в Новосибирской области власти обсудят 8 ноября. Об этом заявили в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«8 ноября в правительстве Новосибирской области пройдет оперативное совещание, на котором будет обсуждаться вопрос продления нерабочих дней в регионе, а также введение новых коронавирусных ограничений», — сообщает «Сиб. фм» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в России уже четыре региона приняли решение о продлении нерабочих дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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