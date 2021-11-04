Екатеринбург, , 07:43 — REGNUM В Свердловской области празднование Дня народного единства пройдет в онлайн-формате. Такое решение приняли из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Информация об этом появилась на сайте администрации Екатеринбурга.

День народного единства

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия отмечает День народного единства — трансляция»

Основной площадкой для проведения мероприятий станет Дворец народного творчества в столице региона. Оттуда будут вести телетрансляцию программы праздничного дня.

4 ноября местных жителей ждет множество активностей, посвященных народным традициям и обычаям. Программу телемарафона в 9:00 (мск) откроют традиционные народные игры и забавы народов России.

В течении дня зрителей ждут творческие мастер-классы по гончарному ремеслу и резьбе по дереву. Люди смогут виртуально посетить встречи с представителями национально-культурных объединений Свердловской области, представителями органов власти и популярным блогером.

Жители Екатеринбурга смогут вживую увидеть салют. Он начнется в 17:00 (мск). Остальные свердловчане будут наблюдать за салютом онлайн.

Программу дня завершит мастер-класс по приготовлению блюд национальных кухонь. За трансляцией можно будет наблюдать на сайте uralcult.ru.