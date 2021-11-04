Москва, 4 ноября, 2021, 03:48 — ИА Регнум. Риск завоза новых штаммов коронавируса возрос в начале ноября в России. Об этом 3 ноября рассказал профессор, вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко в интервью радио Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По мнению вирусолога, благодаря вводу режима нерабочих дней в России скоро снизится заболеваемость COVID-19, но это снижение могло быть ещё более заметным. Бутенко пояснил, что «глупое стремление некоторых людей» к поездкам в Турцию, Египет и другие зарубежные страны может сыграть отрицательную роль.

Путешествуя по зарубежным курортам во время пандемии, граждане России подвергают риску не только своё здоровье. После возвращения домой такие туристы могут стать источником инфекции для окружающих. При этом они могут завезти в страну новые генетические мутации коронавируса, для которых, возможно, придётся разрабатывать новые меры и методы профилактики и лечения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что режим нерабочих дней решили продлить четыре региона России.