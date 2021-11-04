Москва, 4 ноября, 2021, 03:43 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) направила в территориальные органы письмо с поручением выявлять граждан, которые «распространяют заведомо ложную информацию о вреде вакцинации» от COVID-19, и сообщать о них в прокуратуру. Об этом 3 ноября сообщил портал «Медвестник».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Особое внимание Росздравнадзор рекомендовал уделять врачам, которые принимают участие в антипрививочной кампании.

В своём письме ведомство ссылается на статьи 207.1 и 207.2 УК РФ, которые предусматривают уголовную ответственность за недостоверность распространяемой публично информации об обстоятельствах, представляющих угрозу здоровью и жизни граждан.

Информировать федеральный Росздравнадзор о поданных жалобах на антипрививочников сотрудники территориальных органов должны будут в течение трёх дней.

Ранее в Росздравнадзоре сообщили, что в России не зафиксировали ни одной смерти, связанной с вакцинацией от COVID-19.