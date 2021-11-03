Сантьяго, 4 ноября, 2021, 01:47 — ИА Регнум. Заражение коронавирусом было выявлено у кандидата в президенты Чили Габриэля Борича. Об этом политик написал 3 ноября на своей странице в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Чили

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Он призвал всех, кто недавно с ним контактировал, сдать тест на SARS-CoV-2 и уйти на самоизоляцию. Борич заболел COVID-19 за 2,5 недели до дня голосования, который назначен на 21 ноября. Политик представляет левую чилийскую коалицию «Я одобряю достоинство».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября пресс-служба президента Латвии Эгилса Левитса объявила, что он заразился коронавирусом.