Москва, 4 ноября, 2021, 00:54 — ИА Регнум. Поздравление с Днём народного единства записали на орбите космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров для жителей России. Видеозапись размещена 4 ноября на сайте Роскосмоса.

Duma.gov.ru День народного единства

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия готовится отмечать День народного единства — трансляция»

«Этим праздником мы отдаем дань памяти давним событиям 1612 года, когда в едином духовном и ратном порыве народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иностранных интервентов», — сказал Шкаплеров.

Дубров призвал жителей России помнить, как объединялся народ перед лицом врага, ради жизни, мира и процветания. Он пожелал своим согражданам не терять, а хранить и беречь чувство народного единства, которое космонавт назвал братским чувством всех, проживающих на необъятной территории России. Дубров пожелал всем здоровья и попросил беречь своих близких.

Космонавты будут работать на МКС в День народного единства по стандартному графику. Праздничными у космонавтов будут только 6 и 7 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным соцопроса, который проводил Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), День народного единства нужным праздником считают 67% жителей России, ненужным — 23% граждан.