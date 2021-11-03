Вашингтон, 4 ноября, 2021, 00:34 — ИА Регнум. Прививки бустерными дозами вакцины от коронавирусной инфекции были сделаны 20 млн жителей США, заявил американский президент Джо Байден 3 ноября в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Он призвал скорее ревакцинироваться тех, кому это необходимо по медицинским показаниям. Байден подчеркнул, что США имеют «более чем достаточный запас бустерных доз» препаратов от COVID-19.

Президент отметил, что в стране полную вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 193 млн. Еще 60 млн жителей США в возрасте 12 лет и старше не прививались от этого заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Джо Байден получил третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. 3 ноября американские власти начали вакцинацию от COVID-19 среди детей в возрасте от 5 до 11 лет.