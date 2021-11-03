Ростов-на-Дону, 3 ноября, 2021, 22:55 — ИА Регнум. В Ростовской области отложили траурную церемонию захоронения останков мирных граждан, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны. Это связано с антиковидными мерами, действующими в связи с напряжённой эпидемической ситуацией. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель поискового отряда «Миус-фронт» Андрей Кудряков.

Цитата к/ф Война и мир. реж.Сергей Бондарчук. 1965.СССР Война

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«Простите нас, если сможете. Захоронение переносится на неопределённый срок. Дети, женщины, пожилые люди расстрелянные нацистами в Сальске останутся непогребёнными из-за нашей боязни каждого чиха и чьего-то нерешительного «абы чего не вышло». Те, кого мы подняли в карьере Сальского кирпичного завода, не заслужили нашего страха. Расстрелянные, замученные, забытые в глиняных ямах на восемь десятков лет эти люди достойны того, чтобы мы их не бросили и помнили о них вечно. Мне стыдно за то, что происходит», — написал поисковик.

ИА REGNUM напоминает, что траурная церемония и крестный ход от места расстрела мирных жителей к месту захоронения должна была состояться 4 ноября на «Аллее памяти жертв геноцида» у проходной Сальского кирпичного завода.