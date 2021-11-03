Стокгольм, 3 ноября, 2021, 23:28 — ИА Регнум. В Швеции за сутки зарегистрировано 1152 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё три пациента с COVID-19. Об этом сообщает 3 ноября Агентство общественного здравоохранения Швеции.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 15 043 человека. Количество выявленных инфицированных возросло до 1 175 425 человек.

Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 258 777 человек старше 16 лет, вторую — 6 920 306.

По состоянию на 3 ноября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 32 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.