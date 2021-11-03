Женева, Швейцария, 3 ноября, 2021, 22:18 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 487 214 новых случаев заражения коронавирусом, скончался ещё по меньшей мере 7321 пациент с COVID-19. Такие данные приводит 3 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Уточняется, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 247 472 724 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 5 012 337 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 347 703 выявленных носителях вируса и 5981 умершем пациенте с COVID-19 за сутки.