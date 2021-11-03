Рим, 3 ноября, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Фонд Билла Гейтса поможет итальянской компании ReiThera продолжить разработку вакцин, в том числе от коронавируса, передают национальные СМИ в среду, 3 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Компания получила от фонда грант в размере 1,4 млн долларов.

Как сообщалось ранее, итальянские ученые весной 2021 года вынуждены были приостановить разработку собственных вакцин от коронавируса, так какСчётная палата запретила правительству финансировать эти разработки напрямую, посколькуиспользуемые механизмы финансирования нарушают действующие законы. Специалисты исследовательского центра в Кастель Романозаявили, чтоне намерены прекращать работуи рассчитывают закончить вторуюфазу разработок за счет имеющихся средств, параллельноведяпоиск иных источников финансирования.