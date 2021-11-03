Рим, 3 ноября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. На рождественские и новогодние праздники перемещения по Италии будут ограничены из-за эпидемиологической ситуации, передают национальные СМИ в среду, 3 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кода

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При этом «антикоронавирусные сертификаты» и QR-коды понадобятся для доступа не ко всем необходимым туристам услугам — например, у владельцев гостиниц нет обязанности требовать их наличия, но туристов без QR-кодов могут не пустить в бары и рестораны отелей.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.