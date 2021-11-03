Приштина, Сербия, 3 ноября, 2021, 20:14 — ИА Регнум. В Косово 3 ноября в результате исследования 1893 образцов выявлен 21 носитель коронавируса, признаны излечившимися 16 человек, за день ни один пациент с COVID-19 не умер. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Diego Delso Призрен, Косово

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Всего в Косово с начала пандемии выявлено 160 809 случаев заражения, не считая сербское население края, 157 386 пациентов излечились, 2978 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже две недели суточная смертность равна нулю.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения балансирует на одном уровне уже несколько недель и сейчас составляет 445. Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 733 108 человек, при этом произведено уже 1 572 626 инъекций вакцины.