Нижний Новгород, 3 ноября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. В больницах Нижегородской области будут применяться специальные тесты, которые позволяют определить, сделал ли пациент прививку от коронавируса или же купил фиктивный сертификат о вакцинации. Об этом сообщили в региональном минздраве сегодня, 3 ноября.

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В ведомстве отмечают, что недавно Национальный исследовательский центр имени Гамалеи разработал анализ на наличие в крови пациента антител к мембранному белку аденовируса AD26.

Поскольку этот вирус крайне редко встречается у человека, то наличие антител к нему указывает на то, что человек действительно привился от COVID-19.

В скором времени медики смогут с достаточно высокой достоверностью определять, какой сертификат о прививке от COVID-19 у оказавшихся в реанимации тяжелобольных граждан — реальный или же фальшивый.