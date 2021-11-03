Подгорица, 3 ноября, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Институт общественного здравоохранения Черногории 3 ноября призывал родителей вакцинировать детей в возрасте от 12 до 17 лет, об этом сообщают черногорские СМИ, в частности, издание Vijesti.

Permkrai.ru Вакцина

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В августе 2021 года было принято решение о первоочередной вакцинации детей с тяжелыми заболеваниями (онкологические, ВИЧ и другие), а все остальные дети могут получить вакцину против коронавируса после консультации с педиатром и с согласия родителей или опекунов, говорится в сообщении института.

К настоящему времени, в стране одну дозу вакцины получили 727 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Две дозы — 539 и один подросток получил три дозы вакцины.

Вакцинация детей по опыту других стран, начавших подобные кампании, проводится препаратом Pfizer.

В институте предупреждают снова предупредили о том, что вирус становится опаснее и поражает молодых.