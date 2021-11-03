Курск, 3 ноября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. В Курской области режим нерабочих дней продлен до 12 ноября и сохраняются все ранее введенные ограничения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, соответствующий документ вступил в силу 3 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вузы и ссузы продолжат дистанционное обучение. Также удалённо продолжат учиться все школьники, кроме учеников девятых и 11-х классов.

В детских садах продолжат работу дежурные группы.