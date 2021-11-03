Ростов-на-Дону, 3 ноября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. В Ростовской области решение о продлении локдауна пока не принято. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 3 ноября.

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«Сообщим, когда будет принято решение», — уточнили власти.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 30 октября по 7 ноября 2021 года установлены нерабочие дни устанавливаются с сохранением за работниками заработной платы. Российским регионам предоставлено право продлить локдаун после 7 ноября.