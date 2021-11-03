Москва, 3 ноября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Действие санитарных правил по работе образовательных учреждений в условиях эпидемии COVID-19 в России продлено до 1 января 2024 года. Соответствующее постановление Роспотребнадзора размещено 3 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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В частности, до 2024 года продлевается действие запрета на проведение в российских школах массовых мероприятий с участием разных классов и групп.

Также будет сохранено требование о закреплении за каждым классом отдельного кабинета для обучения по всем предметам. Расписание занятий и перемен должно быть составлено таким образом, чтобы минимизировать контакты между учащимися.

Напомним, санитарные правила по работе образовательных учреждений в России были введены летом 2020 года, позднее их действие было продлено до 1 января 2022 года.