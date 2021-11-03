Новосибирск, 3 ноября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В помещении новосибирского «Медтранса», который управляет водителями скорых, появились объявления о необходимости привиться от коронавируса до 21 ноября 2021 года. Сотрудников предупредили, что непривитых отстранят от работы без сохранения заработной платы, сообщили «НГС Новости».

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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«Если вы грамотный человек, откройте «Консультант Плюс», есть приказ 001 главного врача Росздравнадзора от 12 октября 2021 года, где там всё сказано. Поэтому можете прочитать сами этот приказ. Там всё понятно», — прокомментировал СМИ директор «Медтранса» Александр Леонтьев.

Напомним, что постановлением главного санитарного врача Новосибирской области с 12 октября в регионе введена обязательная вакцинация от коронавируса для почти 300 тысяч человек из определенных сфер деятельности.