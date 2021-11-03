Москва, 3 ноября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. В ходе второго локдауна наибольшие потери в Москве понесли спорт-клубы, салоны красоты и часть магазинов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Марьино. Первый день локдауна в Москве

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«Самые существенные потери у таких бизнесов, как салоны красоты, спорт-клубы, часть магазинов (одежда, товары для дома и пр.). Их выручка за 11 дней локдауна сократилась примерно на треть. Те предприятия, которые могли работать с QR-кодом, также отметили спад на 20−50%, ведь вакцинированы еще далеко не все, — сказал Порочкин. — У всех пострадавших предпринимателей надежда на отложенный спрос и на предстоящий высокий предновогодний сезон. По сравнению с предыдущим локдауном, который длился более двух месяцев, убытки не настолько велики, и все надеются на то, что в ближайшее время подобных ограничительных мер вводить больше не будут».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в связи с тем, что второй локдаун, объявленный в Москве, был краткосрочным, многие потребители отложили покупки до открытия магазинов.